Checo’ Pérez termina 17 en Japón; Antonelli toma el liderato de la F1

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 09:15:58

Suzuka, Japón, 29 de marzo del 2026.- El mexicano Sergio “Checo” Pérez, piloto de Cadillac, finalizó en el lugar 17 durante el Gran Premio de Japón disputado este domingo en el circuito de Suzuka.

La carrera fue ganada por el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien con apenas 19 años se convirtió en el nuevo líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Antonelli repitió el triunfo que consiguió hace dos semanas en China y se impuso en Suzuka por delante del australiano Oscar Piastri, de McLaren, y del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, quienes terminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El británico George Russell (Mercedes), quien llegaba como líder del campeonato, terminó cuarto, seguido por sus compatriotas Lando Norris (McLaren) y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), que concluyó en la sexta posición.

En tanto, los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) finalizaron en los lugares 15 y 18, respectivamente.