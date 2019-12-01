Charlyn Corral hace historia al ganar premio a la mejor goleadora 2026 en el Balón de Oro 2026

Charlyn Corral hace historia al ganar premio a la mejor goleadora 2026 en el Balón de Oro 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 21:56:16
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Londres, Inglaterra, 26 de octubre de 2026.- La futbolista mexicana Charlyn Corral recibió el premio a la Goleadora del Año 2026 durante la ceremonia del Balón de Oro, celebrada en Londres. Con este reconocimiento, la delantera del Pachuca Femenil se convirtió en la primera mexicana en recibir un galardón en esta ceremonia.

A sus 35 años, Corral tuvo una temporada destacada con 43 goles y 11 asistencias en 46 partidos. Su capacidad para encontrar la portería rival la convirtió en una de las figuras más importantes del equipo hidalguense y de la Selección Mexicana Femenil.

En la Liga MX Femenil, la atacante también se quedó con el título de máxima goleadora, luego de marcar 20 tantos en 21 encuentros. Además, contribuyó al desempeño del Pachuca en la Copa de Campeonas de la Concacaf, donde anotó dos goles en el partido que permitió al equipo quedarse con el tercer lugar.

Este no es el primer reconocimiento de este tipo para Corral, quien también fue la máxima goleadora de la liga española durante su etapa con el Levante en la temporada 2017-2018. Ahora, su premio en Londres representa un logro para su carrera y un momento histórico para el fútbol femenil mexicano.

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