Canotaje mexicano va por boletos a Lima 2027 en Campeonato Panamericano de Montreal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 22:57:37

Ciudad de México, 8 de julio de 2026.- La selección mexicana de canotaje, integrada por 16 atletas, ya se encuentra en Montreal, Canadá, donde disputará la III Copa del Mundo de Canotaje Sprint 2026, del 9 al 12 de julio, y posteriormente el Campeonato Panamericano de la disciplina, del 13 al 15 de julio, competencia que otorgará plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El equipo nacional competirá en las modalidades de kayak y canoa con el objetivo de medir su nivel internacional y asegurar la clasificación de sus embarcaciones rumbo a la justa continental.

En kayak femenil participarán las medallistas mundiales Beatriz Briones, Karina Alanís y Maricela Montemayor, de Nuevo León; además de Itzel Berrelleza, de Baja California, y Ana Ximena Hernández, de Nuevo León, bajo la dirección de la entrenadora Elizabeth Orta Espinosa.

La rama varonil de kayak estará integrada por Alexander Popa, de Tamaulipas; Daniel Ledezma, de la Ciudad de México; Jahir Zúñiga, de Querétaro, así como Mauricio Figueroa y Carlos Navarro, de Nuevo León, quienes competirán bajo la dirección del entrenador Miguel Ángel Flores Ruvalcaba.

Por su parte, en canoa representarán a México Gustavo Eslava, de la Ciudad de México; Guillermo Quirino, de Michoacán; Juan Carlos Gutiérrez, de Jalisco; Ana Cecilia Martínez, de la Ciudad de México; Ximena Aparicio, de Jalisco, y Luna Contreras, de Nuevo León, dirigidos por José Antonio Romero Casales.

Miguel Ángel Flores explicó que el Campeonato Panamericano será determinante para obtener el pase a Lima 2027, al señalar que la embarcación K-4 deberá ubicarse entre los cinco primeros lugares para conseguir la clasificación.

En tanto, la medallista mundial Karina Alanís destacó que el equipo llega motivado a esta gira internacional, en la que también buscarán evaluar el desempeño de las nuevas integrantes del conjunto de kayak femenil de cara al Campeonato Mundial de agosto y a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Por su parte, José Antonio Romero reconoció que la clasificación en las pruebas de dobles será más complicada, ya que únicamente avanzarán las dos mejores embarcaciones, mientras que en las pruebas individuales obtendrán su pase los cinco primeros lugares. Añadió que la Copa del Mundo servirá como preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde la meta será pelear por los primeros puestos.

La delegación mexicana ya inició entrenamientos en el Bassin Olympique del Parc Jean-Drapeau, sede de ambas competencias en Montreal.