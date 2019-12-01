Canarios y Potros se enfrentan en el Partido del Morbo de la Expansión

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- Con notas negativas en el golaveraje, el Atlético Morelia recibe este día, a las 19:00 horas, en la cancha del Estadio Morelos, a los Potros de Hierro del Atlante, equipo que históricamente tiene mejores números que el conjunto local. Los dirigidos por Gilberto Adame vienen de perder 3-0 ante el Atlético La Paz, a la vez que el conjunto azulgrana le ganó 1-0 a los Leones Negros en el partido anterior. El local tiene 11 goles a favor y 13 en contra para un -2; por su parte el visitante ha anotado 16 ocasiones y ha recibido 8, lo que le da una diferencia de 8 a favor en el goleo.

Los dirigidos por Miguel Fuentes ocupan hoy, a esta hora, el cuarto lugar de la Tabla General de Clasificación, a la vez que los del equipo de José Luis Higuera están en la novena posición de manera transitoria. Sin embargo, valga decir que el conjunto moreliano se ha mostrado muy fuerte en calidad de local, habida cuenta que los 3 partidos que ha disputado los ha terminado con victoria, lo que hace augurar un agarrón con los azulgranas, conjunto que solamente tiene un triunfo en cancha ajena y dos derrotas.

Para la afición local el de hoy es el partido del morbo, porque hay una campaña en redes sociales que busca victimizar al Atlético Morelia y satanizar al Atlante, por aquella controversia del grupo que protestó ante el TAS porque pedía que se dieran ascenso y descenso a la voz de ya, sin embargo, el Tribunal Deportivo le dio la razón por enésima vez a la Primera División, de tal suerte que todo quedó como estaba y, además, con las condiciones de certificación establecidas.

Fuera de campañas, explotación del sentimentalismo, venta de humo y todo lo que rodea a los Canarios del Atlético Morelia, en la cancha se verán dos equipos que han ido al alza, al menos en calidad de locales lo que hace augurar un partido muy cerrado y de pronóstico reservado, aunque ciertamente el conjunto michoacano tiene dos pelitos de rana calva en su favor, solamente por ser local. Se espera, además, que Gilberto Adame deje de rotar tanto su oncena y les regrese la titularidad a sus mejores jugadores, entre los que está Nambo. Así sea.

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Uziel García, José Galindo, Daniel Parra, Brayton Vázquez, Raúl Torres, Omar Islas, Édgar Martínez, Brian Figueroa, Francisco Figueroa y José Flores. DT: Gilberto Adame.

ATLANTE: Gabino Espinoza, Francisco Reyes, Juan Carrera, Jonathan Tovar, Armando Escobar, Hardy Meza, Maximiliano García, Javier Ibarra, Luis Calzadilla, Édgar Jiménez y Samuel González. DT: Miguel Fuentes.