Califica Atlético Morelia sin brillo en tercer lugar y va contra Mineros

Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- En franco descenso futbolístico, con derrota ante la Jaiba Brava por 1-0 y con 3 partidos al hilo sin saborear la victoria, el Atlético Morelia en la última jornada (15) de la etapa ordinaria se instaló como tercer lugar de la Liga de Expansión con sus 23 puntos y dentro de los invitados a la fiesta grande, llevando como primer rival a Mineros de Zacatecas, equipo que es sexto general con sus 21 unidades.

La derrota frente a la Jaiba Brava se dio en un partido en el que al Canario le faltó volumen de juego, cohesión de líneas, solidez en la media cancha y eficacia ofensiva. El gol del descalabro fue un error de Brandon Ochoa (entró de cambio por Édgar Martínez al 54’) por no despejar un balón que le fue taponado por Néstor Corona, el rebote le quedó a Jesús Escoboza, quien centró para Luis Razo y, éste, de pecho sirvió para Deivoon Magaña, el que fulminó al portero Ramón Pasquel al 60’.

Atlético Morelia no ha hecho un gran torneo, habida cuenta de que de 14 partidos ganó apenas la mitad, empató 2 y perdió 5 veces, solamente hizo 18 goles y le metieron 12, por lo que su golaveraje es de más 6. Su rival en Cuartos de Final, Mineros, no tuvo mejor desempeño a lo largo del torneo, porque de 14 juegos, ganó 6, empató 3 y también perdió 5; hizo 19 anotaciones, pero le metieron 20 goles y su golaveraje es de -1.

Los Canarios y los Mineros se enfrentaron el 6 de febrero pasado, en partido correspondiente a la Jornada 5. El juego fue en la capital zacatecana sin que hubiera vencedor, ni vencido. Jesús Lara hizo el 1-0 al minuto 26 y el 1-1 fue de Brian Figueroa al 37’. Fue un partido muy disputado, con dominio alterno, en el que ambas escuadras salieron a no dar ni pedir cuartel, por lo que la igualada fue de justicia.

EQUIPOS

Los 8 calificados son Tepatitlán (26 puntos), Cancún (25), Atlético Morelia (23), La Paz (22), Jaiba Brava (21), Mineros (21), Tapatío (20) y Atlante (20). En enfrentamientos directos con los 7 equipos calificados, el cuadro moreliano obtuvo 2 victorias, perdió 4 partidos y empató 1. Al Tepatitlán lo venció 3-2 en la Jornada 10; perdió 0-1 con Cancún en la J4; derrotó 1-0 a La Paz en la J8; cayó 1-0 con la Jaiba en la J15; empató 1-1 con Mineros en la J5; lo venció 2-1 el Tapatío en la J11; y derrotó el Atlante 2-1 en la J9. Es decir que de 21 puntos disputados solamente rescató una tercera parte, 7 en total.

GOLEADORES

Al menos en los Cuartos de Final jugarán 8 de los 10 mejores anotadores del torneo, a saber: José Gabriel Rofdríguez, Cancún, 10 goles; Vladimir Moragrega, Tapatío, 10 goles; Luis Fernando Puente, Atlante, 9 goles; Christopher Brayan Trejo, Cancún, 6 goles; Rubén del Campo, Atlético Morelia, 6 goles; Martín Barragán, La Paz, 6 goles; Amaury Gabriel Escoto, Tepatitlán, 5 goles; y Bryan Mendoza, Tepatitlán, 4 goles. Entres esos 8 jugadores hicieron 56 goles en 15 fechas.

DIRECTORES TÉCNICOS

Los entrenadores de la Liguilla son Gabriel “Místico” Pereyra, Tepatitlán; Miguel Bravo Prado, Cancún; Mario Ortiz, Atlético Morelia; Hugo Castillo, La Paz; Marco Ruiz, Jaiba Brava; Luis Muñoz, Mineros de Zacatecas; José Meléndez, Chivas Tapatío; y Ricardo Carbajal, Atlante. Así sea.

ALINEACIONES

JAIBA BRAVA: Gerardo Ruiz, Cristian González, Diego García, Juan Portales, José López, Edson Torres, Rubén Domínguez (Edson García, 90+1’), Luis Razo, Deivoon Magaña (Michel Rodríguez, 82’), Néstor Corona (José Hernández, 77’) y Jesús Escoboza (José Peralta, 90+1’). DT: Marco Ruiz.

ATLÉTICO MORELIA: Ramón Pasquel, Sebastián Hernández, Daniel Zamora, Édgar Martínez (Brandon Ocha, 54’), Brian Figueroa, Alejandro Andrade, Josué Domínguez (Zaid Muñoz, 77’), Arturo Palma (Orlando Botello, 77’), Jaziel Martínez (Ángel Aguilera, 68’), Gael Moreno y Rubén del Campo (Mauro Nambo, 68’). DT: Mario Ortiz.