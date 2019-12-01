Cadillac renueva el contrato de Checo Pérez hasta 2029

Cadillac renueva el contrato de Checo Pérez hasta 2029
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 15:52:48
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Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- Cadillac, el equipo estadounidense de Fórmula 1, anunció este miércoles la renovación del contrato del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez hasta 2029.

El piloto, ganador de seis Grandes Premios, forma parte del proyecto con el que Cadillac debutó en la Fórmula 1, con el objetivo de construir un equipo competitivo en el automovilismo mundial.

De acuerdo con el comunicado de Cadillac, Pérez aporta experiencia, talento y liderazgo al equipo. Además, sus comentarios técnicos y habilidades han contribuido al desarrollo del monoplaza y a mejorar las operaciones en la pista.

“Unirme a Cadillac desde el primer día fue un proyecto en el que realmente creí, y extender mi compromiso se siente como una continuación natural de este capítulo”, expresó Checo Pérez.

El anuncio de la renovación llega en la semana del Gran Premio de México, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre. Además, el piloto mexicano disputará en casa su Gran Premio número 300.

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