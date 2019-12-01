Bosnia acusa a Italia de presunto espionaje previo a duelo por boleto mundialista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 16:44:24

Zenica, Bosnia, 30 de marzo de 2026.- Las selecciones de Bosnia y Herzegovina e Italia se enfrentarán este martes 31 de marzo en uno de los encuentros decisivos por un boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en medio de un clima de tensión por acusaciones de presunto espionaje.

De acuerdo con reportes, la polémica surgió durante un entrenamiento a puerta cerrada de la selección bosnia en las instalaciones de Butmir, donde un militar con un parche italiano fue sorprendido presuntamente grabando la sesión con su teléfono celular.

Previamente, el equipo había permitido el acceso a medios de comunicación durante 15 minutos; sin embargo, una vez finalizado ese periodo y tras la salida de los periodistas, se detectó la presencia del elemento militar, lo que desató la controversia.

Ante estos hechos, la Federación de Bosnia presentó una queja formal ante la Unión Europea, al considerar que se trató de un intento por obtener información estratégica previo al partido.

Hasta el momento, la EUFOR no ha emitido una respuesta oficial sobre lo ocurrido.