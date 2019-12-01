Borussia Dortmund pondrá fin a patrocinio con fabricante de armas en 2027

Borussia Dortmund pondrá fin a patrocinio con fabricante de armas en 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 21:00:28
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Dortmund, Alemania, 13 de noviembre de 2026.- El Borussia Dortmund anunció que no renovará su contrato de patrocinio con Rheinmetall, una empresa alemana dedicada a la fabricación de armas, por lo que la relación terminará el 30 de junio de 2027.

El acuerdo comenzó en 2024 y desde entonces recibió críticas de aficionados que no estaban de acuerdo con que el equipo tuviera como patrocinadora a una compañía armamentística.

La decisión se tomó de común acuerdo entre ambas partes. Además, el club reconoció que las inconformidades de sus seguidores fueron tomadas en cuenta durante las conversaciones sobre el futuro del patrocinio.

Aunque el contrato seguirá vigente hasta 2027, después de esa fecha Rheinmetall dejará de aparecer como patrocinador del equipo, poniendo fin a una colaboración que generó opiniones divididas entre los aficionados.

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