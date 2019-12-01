Boliche michoacano busca su lugar en la Olimpiada Nacional 2026 con selectivo estatal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 17:47:39
Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- Un total de 30 deportistas michoacanos participan en el selectivo estatal de boliche con el objetivo de obtener su lugar en la delegación que representará a la entidad en la Olimpiada Nacional 2026.

Este proceso no solo definirá a la selección estatal, sino que también refleja la consolidación del boliche como una disciplina que comienza a registrar resultados históricos para el estado.

En los últimos años, el boliche ha dejado de ser únicamente una actividad recreativa en Michoacán para convertirse en un deporte competitivo y en crecimiento constante, con proyección a nivel nacional.

Autoridades deportivas destacan que el avance de esta disciplina se debe al nivel mostrado en los procesos selectivos, al fortalecimiento de las ligas locales y al trabajo coordinado entre entrenadores, atletas y organismos deportivos.

Con resultados consistentes y una base sólida de talentos en formación, el boliche michoacano busca consolidarse y competir al más alto nivel frente a las entidades consideradas potencias tradicionales dentro de esta especialidad deportiva.

