Ben Askren se muestra positivo, tras someterse a trasplante de pulmones 

Estados Unidos, a 10 de julio de 2025.- Este día, Ben Askren, ex luchador olímpico y peleador de la UFC, reapareció, a través de un video que posteo en sus redes sociales, donde hizo público que se encuentra en recuperación, esto después de que le fueron trasplantados los dos pulmones, ya que meses atrás, presentó un cuadro de neumonía bastante agresivo, el cual hizo que el peleador tuviera complicaciones, teniendo que ser conectado a un respirador y permanecer en estado de coma desde el mes de junio.

“Del 28 de mayo al 2 de julio no tengo ningún recuerdo, cero idea de lo que pasó. Leí el diario de mi esposa… Es como una película. Es ridículo. Solo morí cuatro veces, cuando el corazón se detuvo unos 20 segundos… Me pesé ayer. Peso 67 kilos. No pesaba eso desde que tenía 15 años. Estoy recuperando bastante fuerza. Aprendiendo a usar todo de nuevo. Ha sido una batalla”.

El peleador se mostró motivado, ya que a pesar de ser un proceso duro por el que está atravesando, comentó que él tiene las ganas de salir adelante.

También, agradeció todos los mensajes de apoyo que ha recibido, comentando que le impactó de manera positiva, ya que gracias a esas muestras de afecto por sus aficionados y gente de la comunidad deportiva, se ha motivado aún más.