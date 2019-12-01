Bayern Múnich vence 2-1 al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League

Bayern Múnich vence 2-1 al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 16:21:34
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Madrid, España, 7 de abril de 2026.- El Bayern Múnich tomó ventaja en el primer partido de los cuartos de final de la UEFA Champions League tras imponerse 2-1 al Real Madrid.

El conjunto alemán se adelantó en el marcador con anotaciones de Luis Díaz y Harry Kane, mientras que Kylian Mbappé descontó para los merengues.

El equipo dirigido por Vincent Kompany mostró su calidad y argumentos como candidato al título de la Champions League; sin embargo, el Real Madrid reaccionó en la recta final del encuentro, impulsado por su afición, y logró acercarse en el marcador, poniendo en aprietos a los visitantes en los últimos minutos.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 15 de abril en el Allianz Arena, en Múnich, donde se definirá al equipo que avanzará a la siguiente ronda.

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