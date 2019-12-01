Bayern Múnich vence 2-0 al Atlético de Madrid en la jornada 4 de la Champions League

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 17:13:09

Madrid, España, 3 de noviembre de 2026.- El Bayern Múnich consiguió una victoria de 2-0 frente al Atlético de Madrid en la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, en un encuentro disputado este martes en el Estadio Metropolitano.

El conjunto alemán abrió el marcador al minuto 54, cuando Lennart Karl aprovechó un balón dentro del área para superar al guardameta Jan Oblak y poner en ventaja a los visitantes.

Más adelante, al minuto 74, Konrad Laimer amplió la diferencia con un disparo que terminó en el fondo de la portería, luego de una jugada que permitió al Bayern asegurar el triunfo.

Por su parte, el Atlético de Madrid tuvo dificultades para generar oportunidades claras y no consiguió responder a los goles del equipo dirigido por Vincent Kompany, quien no estuvo presente en el encuentro por motivos de salud.

Con este resultado, el Bayern sumó tres puntos importantes en su búsqueda de avanzar directamente a los octavos de final, mientras que el Atlético deberá buscar recuperar terreno en las próximas jornadas del torneo.