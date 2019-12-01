Atlético Morelia-UMSNH y Celaya empatan en el primer capítulo de dieciseisavos de final

Atlético Morelia-UMSNH y Celaya empatan en el primer capítulo de dieciseisavos de final
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 11:55:25
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Morelia, Michoacán, a 05 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil empató 3-3 con Celaya Premier B en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Promesas 2026, partido que se desarrolló en el Estadio Universitario Hidalgo. 

Corría el minuto 10 del encuentro cuando llegó el primer aviso por parte de los Zorros, cuando en un tiro de esquina César Cruz se desmarcó y remató de cabeza, pero el arquero visitante desvió el balón con un manotazo. 

Al 18' Juan Pablo Pizano recibió una diagonal desde la banda derecha, sacó un derechazo que nuevamente detuvo el guardameta celayense. Pero al 35' Edgar González abrió el marcador al recibir un centro desde el sector derecho rematar de cabeza lejos del alcance del meta visitante. 

Solo tres minutos más tarde llegó el segundo tanto nicolaita por conducto de Carlos Suazo, que tomó la pelota en los linderos del área, entró y sacó un disparo cruzado que puso el 2-0. Todavía antes del descanso se marcó un penal en favor de los Toros que Rafael Cortés anotó para poner el 2-1.

Apenas se escuchó el silbatazo que dio inicio al segundo tiempo y los de la Casa de Hidalgo se lanzaron al ataque, entonces 'Chino' González puso el tercer tanto para la causa nicolaita al recibir un pase desde la izquierda y sin dejar botar la pelota la prendió y la guardó en el ángulo.

Sin embargo, la escuadra cajetera igualó el marcador gracias al doblete de Diego Ortega al 78' con una jugada individual y al 83', nuevamente desde los 11 pasos, lo que dejó el 3-3 definitivo en la pizarra.

El juego de vuelta de esta serie se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre a las 16:00 horas en el Estadio Miguel Alemán Valdés, donde Atlético Morelia-UMSNH está obligado a ganar para avanzar a la siguiente ronda.

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