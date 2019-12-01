Atlético Morelia-UMSNH venció a Gorilas y se mantiene en la cima del Grupo9 de la Liga Promesas

León, Guanajuato, a 07 de octubre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil se acercó a la calificación a la siguiente ronda de la Copa Promesas 2026, luego de que derrotara 2-1 a Gorilas de Juanacatlán de Segunda División en duelo de la Jornada 5 del Grupo 9, que tuvo como sede el Instituto Oviedo Campus Náutico en suelo guanajuatense.

Apenas se estaban acomodando los equipos en el terreno de juego y los Zorros abrieron el marcador, cuando Fredy Vargas recibió un balón al espacio, entró al área por el sector derecho y definió ante la salida del arquero para encaminar la victoria.

Y antes del descanso llegó el segundo tanto de la escuadra nicolaita, en esta ocasión César Cruz 'El Camaro' recibió el esférico dentro del área después de una gran jugada colectiva y no perdonó, por lo que la pizarra se puso 0-2.

En la parte complementaria el encuentro fue más equilibrado, los representantes de la Casa de Hidalgo buscaron ampliar la ventaja, mientras que los locales querían recortar distancias y lo lograron, por lo que el marcador definitivo fue de 1-2.

Cabe mencionar que con este triunfo, los Zorros acumulan cuatro partidos sin conocer la derrota en el certamen copero, pues tras iniciar con derrota de 2-1 ante La Piedad, han derrotado 2-1 a Gorilas, 4-1 a León, empataron 1-1 en la segunda vuelta ante el cuadro piedadense para luego ganar el punto extra en la tanda de penales y ahora le repitió la dosis al cuadro de Juanacatlán con sede en León.

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH varonil llegó a 11 puntos, se mantiene como líder del sector y se acerca a la calificación, además en su último encuentro de fase regular visitará al equipo filial de León, duelo programado para el 13 de octubre a las 9:00 horas en la Cancha sintética “La Esmeralda”.