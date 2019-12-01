Atlético Morelia-UMSNH varonil sigue firme en el liderato del Grupo 11 de la Liga TDP 

La Piedad, Michoacán, a 21 de febrero de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana se mantiene en lo más alto de la clasificación del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), después de que la noche del viernes empatara 1-1 con La Piedad Imperial en partido de la Jornada 15, que se realizó en la cancha del Club Azteca.

Apenas al minuto 5 los Zorros se adelantaron en el marcador cuando Cristian Castro se agregó al ataque y con un sólido cabezazo mandó el esférico al travesaño y luego al fondo de la portería, por lo que se fueron al descanso con el 0-1.

Cabe mencionar que con este gol, el 'Tigre', que en el certamen anterior fue campeón de goleo del sector, suma 22 en la presente campaña y se coloca como líder del sector y octavo a nivel nacional.

Ya en el complemento, al 55', Jorge Rojas puso el empate en la pizarra tras recibir un balón dentro del área y definir cruzado, por lo que se tuvo que definir el punto extra en penales, en donde la escuadra piedadense se impuso 5-4.

Después de 15 fechas, los nicolaitas siguen como líderes del Grupo 11 con 34 puntos y en el siguiente compromiso recibirán al Atlético Valladolid, encuentro programado para el 27 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo.