Atlético Morelia-UMSNH varonil se consolida como líder absoluto del Grupo 11

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil se consolida como líder absoluto del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), ya que este sábado derrotó 2-0 a Purépechas FC en choque de la Jornada 7, partido que se llevó a cabo en el Estadio Venustiano Carranza.

El encuentro, en el que estaba en juego el liderato del sector, comenzó parejo, los Zorros tardaron en acomodarse en el campo, pero en la recta final de la primera mitad empezaron a llegar con peligro a la meta rival.

Corría el minuto 39 cuando César Cruz cedió el balón a Edgar González en la media luna y 'Chino' entró al área, se quitó a un zaguero rival y definió por un costado para abrir el marcador en favor de los nicolaitas.

Apenas dos minutos más tarde llegó el segundo tanto para los de la Casa de Hidalgo cuando César Cruz sacó un disparo desde las afueras del área que se se desvío en un defensor rival y acabó en el fondo del marco, por lo que se fueron al descanso con el 2-0.

En el complemento el cuadro de H2O adelantó líneas y tuvo acercamientos al marco visitante, pero el arquero nicolaita, Francisco Cervantes, evitó el peligro con un par de achiques.

Con la ventaja en la pizarra, los Zorros manejaron los tiempos del encuentro y buscaban otro tanto que finiquitara el resultado con algunos contragolpes y balones detenidos, sin embargo, el marcador ya no se movió.

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH mantuvo su paso perfecto con seis triunfos en seis partidos disputados, 18 puntos y el liderato del grupo. En la fecha 8 los Zorros recibirán a Furia Azul, duelo programado para el 20 de noviembre en el Estadio Universitario Hidalgo a las 18:00 horas.