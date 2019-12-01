Atlético Morelia-UMSNH varonil forma espectacular debut en la nueva temporada de la Liga TDP

Morelia, Michoacán, a 03 de octubre de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil comenzó su andar en su tercera temporada de Liga de Tercera División Profesional (TDP) con un contundente triunfo de 3-0 sobre La Piedad Imperial en el encuentro de la Jornada 1, que se desarrolló ante un gran ambiente en el Estadio Universitario Hidalgo.

La primera parte fue muy reñida, ambas escuadras luchaban por hacerse del control del esférico, lo que derivó en un encuentro con pocas emociones y la pizarra no registró movimiento, por lo que se fueron al descanso con el 0-0.

Pero en el complemento cambiaron los papeles, el técnico nicolaita, Gustavo Farías, empezó a mover sus piezas y el equipo comenzó a llegar con peligro a la meta visitante.

Y al minuto 51 Brandon Vieyra marcó el primer gol de la campaña para los de la Casa de Hidalgo al aprovechar una serie de cabezazos dentro del área rival y con un frentazo 'picado' puso la redonda lejos del alcance del guardameta piedadense para el 1-0.

Pese a la ventaja, los nicolaitas no bajaron los brazos y continuaron atacando en busca de aumentar anotaciones, lo que consiguieron al 58' cuando Juan Pablo Pizano 'Hulk' se agregó al ataque en un tiro de esquina y con un sólido cabezazo puso el 2-0.

Todavía al 70' se hizo presente Carlos Suazo cuando recibió la pelota dentro del área, hizo un recorte y sacó un disparo raso y cruazado que se incrustó en el rincón para sellar la victoria nicolaita.

"Estoy muy contento porque estar jugando en este Estadoo tan hermoso que nuestra rectora, la doctora Yarabí Ávila, ha remozado y lo ha puesto de primer nivel con las gradas llenas, con este ambiente nicolaita, arrancar con tres goles en un partido bravísimo porque sí me parece que fue un partido muy parejo, sobre todo los primeros 45 minutos, después creo que encontramos el gol", comentó el estratega, Gustavo Farías.

Por otra parte y tras irse al descanso con el 0-0, el timonel nicolaita habló de los cambios que hizo para que en el segundo tiempo el equipo fuera más contundente y encaminara el triunfo.

"Fue un partido muy parejo, pero lo que platicamos fue que estuviéramos tranquilos, partidos de este tipo y la mayoría del Grupo 11 de la Tercera División son así, son muy parejos y son como una final, no te puedes desesperar, no puedes pensar que vas a avasallar y creo que ellos lo entendieron", apuntó.

Con este resultado, el Atlético Morelia-UMSNH varonil sumó sus primeros tres puntos del certamen, con lo que se colocará entre los punteros del Grupo 11 y en la fecha 2 visitará a los Delfines de Abasolo, duelo que se llevará a cabo el domingo 11 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Municipal de Abasolo.