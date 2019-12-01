Atlético Morelia-UMSNH varonil cierra como líder y califica a Copa Conecta 

Sahuayo, Michoacán, a 30 de noviembre de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil aseguró el liderato del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y calificó a la Copa Conecta, luego de que la noche de este sábado derrotara 1-4 a Deportivo Sahuayo en juego correspondiente a la Jornada 10, que se desarrolló en la Unidad Deportiva “Francisco García Vilchis”.

El inicio del encuentro fue de estudio, pero con el paso de los minutos los Zorros empezaron a inclinar la balanza a su favor y al 20' se marcó un penal que Juan Pablo Lara concretó para poner el 0-1 con el que se fueron al descanso.

Pero en el complemento se vino la lluvia de goles encabezada por Amir Marines, quien marcó un doblete, primero al 54' con un disparo desde las afueras del área y al 59' al ganarle el esférico a un defensor rival para poner el 0-3 en la pizarra.

Al 73' el cuadro local recortó distancias con un gol en tiro de esquina por obra de Jesús Andrade. Y todavía al 79' apareció Cristian Castro 'El Tigre' para aprovechar un rebote que concedió el arquero local y poner el marcador definitivo.

Con la octava victoria consecutiva, el Atlético Morelia-UMSNH acumuló 24 puntos, se mantuvo como líder del Grupo 11 y de paso logró su boleto a la Copa Conecta, a la que únicamente califican los primeros de cada sector y que compiten con equipos de Segunda División.

Cabe mencionar que en la fecha 11, que será la última de esta primera vuelta, descansará el cuadro nicolaita, por lo que volverá a la actividad de Liga TDP a mediados de enero de 2026.