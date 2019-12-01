Atlético Morelia-UMSNH varonil aseguran el primer lugar del Grupo 11

Morelia, Michoacán, a 21 de marzo de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil aseguró terminar como líder general del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) al derrotar este sábado 4-1 al H2O Purépechas en choque de la Jornada 19, que se jugó en la cancha J. Calderón de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC) de Morelia.

Apenas se escuchó el silbatazo inicial y los locales se pusieron en ventaja, pero se vino la reacción nicolaita y le dio la vuelta al marcador gracias a las anotaciones de Luis Sandoval y el goleador Cristian Castro, por lo que se fueron al descanso con el 1-2 en la pizarra.

Con la anotación de hoy, el 'Tigre' suma ya 26 y prácticamente asegura el bicampeonato de goleo del sector y ya es cuarto a nivel nacional, tras promediar juegos y goles.

En el complemento, los Zorros no bajaron el ritmo y marcaron dos tantos más por medio de Francisco Vivas y Juan Pablo Lara, con lo que se selló la décimo quinta victoria del certamen.

Ahora el Atlético Morelia-UMSNH suma 46 unidades, 14 más que el segundo lugar y con solo tres fechas por jugarse, con lo que asegura terminar la fase regular en lo más alto del Grupo 11 y en la Jornada 20 volverá a jugar de visita, ahora ante Delfines de Abasolo, duelo programado para el 29 de marzo.