Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 20:05:56

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026. - Luego de conseguir su pase a los octavos de final de la Copa Promesas 2026, el Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil regresa a la actividad en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y este viernes recibe a Furia Azul en el partido de la Jornada 8 del Grupo 11, que se jugará en el Estadio Universitario Hidalgo en punto de las 18:00 horas.

Los Zorros llegan a este encuentro como líderes del sector y líderes nacionales, pues tras seis partidos disputados registran seis triunfos, lo que da un total de 18 puntos, además son la mejor ofensiva con 16 goles a favor y también son la mejor ofensiva tras apenas haber recibido un tanto.

Por su parte, el cuadro de Pátzcuaro se ubica en el fondo de la clasificación con tres unidades, pues ha jugado siete encuentros, ha ganado uno y perdido seis, ha marcado cinco anotaciones y acumula 16 en contra.

En su más reciente compromiso, los representantes de la Casa de Hidalgo vencieron de visita 2-0 a Purépechas FC, mientras que Furia Azul viene de lograr su primer victoria al imponerse 2-1 al Deportivo Zamora.

En lo que se refiere al Atlético Morelia-UMSNH femenil, esta jornada no tendrá actividad, pues ganará su partido ante San Juan del Río, correspondiente a la fecha 10, por default, así lo informó la propia liga:

“Por acuerdo del Comité Ejecutivo de la Liga TDP, atendiendo al contenido del comunicado enviado por el Club Deportivo San Juan del Río Femenil, se ha determinado la cancelación del partido. Por lo anterior, se aplicará al club infractor la sanción consistente en la pérdida del partido por un marcador final de 1-0 a favor del cuadro rival (Atlético Morelia-UMSNH Femenil), así como los tres puntos correspondientes”.

De este modo, las nicolaitas volverán a la actividad oficial el próximo sábado 28 de noviembre, cuando visiten a Brujas Soccer Femenil en el último encuentro de la primera vuelta.