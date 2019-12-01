Atlético Morelia-UMSNH participará en la Copa Promesas 2025

Morelia, Michoacán, a 01 de septiembre de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana fue invitado a participar en la segunda edición de la Copa Promesas, en la que compiten 64 equipos de todo el país, entre los que se encuentran las filiales Sub 17 de todos los equipos de Primera División, además de 46 representantes de la Liga de Tercera División Profesional (TDP). 

“Para nosotros es algo muy importante porque el hecho de que nuestros jugadores puedan tener ese roce con equipos como León, que va a jugar contra nosotros y que pertenece a un equipo de Primera División es un escaparate que tanto a la Universidad Michoacana como a los jugadores nos llena de mucha ilusión, ademas de que si seguimos avanzando en esta copa vamos a ir encontrándonos con instituciones muy importantes”, compartió Gustavo Farías, técnico de los Zorros. 

La primera fase de este certamen se jugará entre el 8 de septiembre y el 1 de octubre, los octavos de final serán el 14 y 15 de octubre, los cuartos el 21 y 22 de octubre, las semifinales el 28 y 29 de octubre y la gran final está programada para el 6 de noviembre. 

El cuadro nicolaita debutará en el torneo el 10 de septiembre visitando a Delfines de Abasolo, que también es rival de grupo en la Liga TDP; ya para el 23 de septiembre el representantivo de la Casa de Hidalgo vuelve a jugar fuera de casa, ahora a Atlético Leonés de la Liga TDP, y cerrará esta fase recibiendo al cuadro Sub 17 de León. 

Cabe recordar que, en la Tercera División el Atlético Morelia-UMSNH comenzará su andar el 27 de septiembre, cuando visite al Club Deportivo Zitácuaro en Lázaro Cárdenas.

