Atlético Morelia-UMSNH logra su tercer triunfo consecutivo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 20:09:56

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana mantuvo su paso positivo en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que este viernes se impuso 0-5 al Atlético Valladolid en partido correspondiente a la Jornada 5 del Grupo 11, que tuvo como sede la cancha de la Unidad Deportiva Bicentenario.

Corría el minuto 14 cuando Juan Luis Conejo tomó el balón desde medio campo, fue dejando rivales en el camino y definió a la derecha para abrir el marcador en favor de los Zorros.

Al 22' el cuadro nicolaita hilvanó una gran jugada colectiva que Cristian Castro acabó empujando al fondo de la red para poner el 0-2 que prevaleció hasta el descanso.

Apenas comenzaba el complemento y Juan Pablo Lara aprovechó un balón suelto que dejó el arquero rival para marcar el tercero y al 64' Juan Pablo Pizano se agregó al ataque en un tiro de esquina y con un cabezazo puso el 0-4.

Pese a la ventaja en el marcador, los nicolaitas no bajaron los brazos y encontraron su recompensa gracias al doblete del 'Tigre', quien puso el 0-5 además de que llegó a seis tantos en su cuenta personal y se mantiene como líder de goleo del sector.

Con este resultado, el Atlético Morelia-Universidad Michoacana llega a nueve puntos, escala momentáneamente al tercer lugar del Grupo 11 y en la fecha 6 recibirá a Furia Azul, partido programado para el viernes 31 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Universitario.