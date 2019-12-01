Atlético Morelia-UMSNH logra su séptimo triunfo consecutivo 

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana consiguió su séptimo triunfo consecutivo al imponerse este viernes 4-1 a Delfines de Abasolo en partido de la Jornada 9 del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que se desarrolló en el Estadio Universitario “Hidalgo”.

Desde el silbatazo inicial los Zorros tomaron el control del balón, buscaron la meta rival y abrieron el marcador apenas al minuto 12, cuando llegó un balón al área que cabeceó Amir Marines y lo mandó al fondo.

El tanto le hizo ganar en confianza a los nicolaitas, que continuaron llegando con peligro, sin embargo, les faltó puntería, por lo que el marcador ya no se movió y se fueron al descanso con el 1-0.

Para el complemento el trámite del encuentro fue más parejo y Delfines igualó al 64' por conducto de Emiliano Mendoza, pero el empate duró muy poco, pues al 68' Cristian Castro tomó el balón en la media luna del área y sacó un zurdazo que acabó en las redes para poner el 2-1 en la pizarra.

Al 80' el 'Tigre' firmó su doblete cuando en un tiro de esquina apareció a segundo poste para 'cerrar la pinza' y todavía antes del final Carlos Suazo tomó el esférico en tres cuartos de cancha, se quitó a un rival y lo colgó del ángulo para poner cifras definitivas.

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH llegó a 21 puntos, se mantiene como líder del sector y en la fecha 10 visitará a Deportivo Sahuayo, juego programado para el 29 de noviembre a las 17:00 horas en la Unidad Deportiva Francisco García Vilchis.