Atlético Morelia-UMSNH logra su décimo triunfo consecutivo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 16:31:25

Irimbo, Michoacán, a 07 de febrero de 2026.- El conjunto del Atlético Morelia-Universidad Michoacana consiguió su décimo triunfo consecutivo, luego de que este sábado derrotara 1-3 a Bucaneros FC en partido de la Jornada 13 del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que tuvo como sede el Deportivo 18 de Marzo.

Los Zorros inclinaron la balanza a su favor muy temprano en el encuentro, pues apenas al minuto 2 Ronaldo Alejandre abrió el marcador al aprovechar un rechace del arquero rival.

Y al 8' llegó el segundo tanto nicolaita por conducto de Edwin Milián, quien se encontró un balón suelto al agregarse al ataque en un tiro de esquina y lo mandó al fondo, con lo que puso el 0-2 con el que se fueron al medio tiempo.

Ya en la parte complementaria los locales recortaron distancias al 57' cuando César Cruz anotó un penal, sin embargo, al 60' apareció el goleador, Cristian Castro, para marcar el tercero con un certero cabezazo tras el cobro de un corner.

Cabe mencionar que con esta anotación el 'Tigre' llega a 19 tantos en la presente campaña y se mantiene como líder del sector y séptimo a nivel nacional.

Con este resultado, el Atlético Morelia-UMSNH se consolida como líder al llegar a 30 puntos y en la fecha 14 recibirá a Halcones FC en duelo programado a las 18:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo.