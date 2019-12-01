Atlético Morelia-UMSNH firma espectacular remontada 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 21:14:09
Morelia, Michoacán, a  30 de septiembre de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana protagonizó una espectacular remontada y derrotó 5-4 al equipo Sub 17 de León en el partido de la Jornada 3 del Grupo 10 de la Copa Promesas 2025, que se desarrolló en el Estadio Universitario. 

Apenas se escuchó el silbatazo inicial y los Zorros se lanzaron al ataque para abrir el marcador con el gol de Cristian Castro al minuto 1 y al 13' Juan Luis Conejo puso el 2-0 en la pizarra. 

Al 17' la 'Fiera' recortó distancias con la anotación de Ángel Orozco, pero al 20' Juan Pablo Pizano puso el 3-1 en favor del conjunto nicolaita. 

Y después llegó la voltereta del cuadro guanajuatense con los tantos de Diego Chávez al 25', Isaac Espinoza al 36' y Cristian Sánchez, de penal, al 44', por lo que se fueron al descanso con el 3-4 en el electrónico.

Pero el apoyo de la afición impulso al cuadro de la Casa de Hidalgo que le dio la vuelta al marcador en la recta final gracias a un doblete del 'Tigre', que además firmó su triplete.

Con este resultado, los Zorros sumaron siete puntos y se despiden de este torneo con saldo de dos victorias y un empate, pero Atlético Leonés tuvo las mismas unidades, pero mejor diferencia de goles.

