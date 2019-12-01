Atlético Morelia-UMSNH Femenil se impone a Magos Unión Deportiva 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 20:32:19

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil se quedó con la victoria de 1-0 tras un reñido encuentro ante Magos Unión Deportiva, que formó parte de la Jornada 13 del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

Desde el silbatazo inicial ambas escuadras lucharon por adueñarse de la posesión del balón y terminaron por neutralizarse, por lo que hubo pocas emociones y el marcador no se movió, por lo que se fueron al entretiempo con el 0-0.

Apenas comenzaba el complemento cuando las nicolaitas dieron un aviso de peligro, luego de que Adriana Ramírez cobró un tiro libre desde tres cuartos de cancha que reventó el travesaño.

Las representantes de la Casa de Hidalgo no bajaron los brazos, continuaron buscando el marco rival y la recompensa llegó al minuto 89, cuando Evelin Yépez mandó un pase filtrado para Adriana Ramírez, quien dejó atrás a sus marcadoras y definió 'bombeado' ante la salida de la arquera rival.

Con este tanto, Adri' sentenció la victoria nicolaita y de paso llegó a 15 en la presente temporada, con lo que se consolida como líder de goleo del sector 5 y es tercera a nivel nacional.

Y con el resultado, el Atlético Morelia-UMSNH se consolida como sublíder del Grupo 5 con 30 puntos y en la fecha 14 visitará a Cajeteros Celaya, juego programado para el 27 de febrero a las 13:00 horas en el Estadio ULM.