Atlético Morelia-UMSNH Femenil se afianza en el subliderato del Grupo 5 de la Liga TDP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 15:36:45
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 15 de noviembre de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil se consolidó como sublíder del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que este sábado derrotara 1-3 a La Piedad FC Querétaro en encuentro de la Jornada 7, que se desarrolló en el Estadio “El Infiernillo”. 

 

Las nicolaitas se adueñaron del control del balón desde el arranque y empezaron a llegar con peligro, al minuto 27, Adriana Ramírez dio el primer aviso al reventar el poste con un cobro de falta. 

 

Fue al 34' que el equipo de la Casa de Hidalgo abrió el marcador, cuando 'Adri' mandó el esférico al fondo mediante un tiro libre desde la izquierda y al 40' firmó el doblete con disparo desde las afueras del área. 

 

Todavía antes del descanso, las locales recortaron distancias por conducto de Natalia Penagos, por lo que se fueron al descanso con el 1-2. 

 

El trámite del segundo tiempo fue más parejo, sin embargo, las nicolaitas ampliaron la ventaja al 76', cuando Adriana concretó una pena máxima para dejar el marcador final. 

 

Con este resultado, el Atlético Morelia-UMSNH Femenil suma 18 puntos, se afianza como sublíder del sector y en la fecha 8 recibirá a Querétaro 3D, duelo programado para el viernes 21 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Universitario.

