Atlético Morelia-UMSNH Femenil le quitó el invicto a Magos Unión Deportiva

San Francisco del Rincón, Guanajuato, a 25 de octubre de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil le propinó su primera derrota a Magos Unión Deportiva al imponerse 0-3 en partido de la Jornada 4 del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que tuvo como escenario la cancha de la Unidad Deportiva Jesús Rodríguez Barba.

Las nicolaitas abrieron el marcador al minuto 20, cuando robaron un balón en la salida del equipo rival y Sofía Medina asistió a Adriana Ramírez, quien entró al área y definió cruzado.

Al 36' nuevamente Adriana recibió el esférico adentro del área y fue derribada, por lo que se marcó un penal que la propia 'Adri' cambió por gol y todavía al 39' Ramírez Cruz firmó su triplete, puso el 0-3 con el que se fueron al descanso y llegó a cinco tantos en lo que va del certamen.

Durante la segunda parte el representativo de la Casa de Hidalgo estuvo a punto de marcar el cuarto, sin embargo, el disparo de 'Adri' pegó en el poste, por lo que ya no hubo movimiento en el marcador.

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH Femenil llega a nueve puntos, se coloca momentáneamente en el segundo lugar del sector y en la fecha 5 recibirá a Cajeteros Celaya, duelo que se efectuará el viernes 31 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Universitario.