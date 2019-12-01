Atlético Morelia-UMSNH Femenil debuta en los octavos de final de la Liga TDP

Morelia, Michoacán, a 17 de abril de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana femenil se medirá este sábado a Bombarderos de Tecámac en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que se jugará en el Deportivo Sierra Hermosa del Estado de México en punto de las 10:00 horas.

Las nicolaitas llegan a esta instancia tras concluir la fase regular como sublíderes del Grupo 5 con 48 puntos tras acumular 16 triunfos y dos empates, además de que la escuadra anotó 46 goles y sólo recibió 10. Ya en la primera ronda de liguilla se impuso al Atlético Mexicano por un global de 6-0.

Por su parte, el cuadro mexiquense terminó en tercer lugar del sector 1 con 39 unidades, producto de 11 victorias, cuatro empates, cuatro derrotas, marcó 43 tantos y recibió 22. Y en la ronda anterior firmó una remontada sobre Caudillos de Morelos tras caer 4-0 en la ida y ganar 6-2 la vuelta para dejar un 6-6 en el acumulado y luego llevarse el boleto al vencer 6-5 desde los 11 pasos.

“(Bombarderos) Es un rival que viene de una buena remontada, es bastante fuerte, pero también nosotros llegamos motivados después de la victoria que tuvimos en la ronda anterior. Esta es una serie de 180 minutos en la que buscaremos traer ventaja como en la serie anterior para cerrar en casa, que es un aspecto a nuestro favor”, comentó el técnico Francisco Farfán.

La vuelta de esta llave está programada para el sábado 25 de abril en el Estadio Universitario Hidalgo. Cabe recordar que en caso de empate global se definirá al ganador del boleto a cuartos de final en una tanda de penales.