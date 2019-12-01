Atlético Morelia-UMSNH Femenil comenzó su pretemporada

Morelia, Michoacán, a 08 de julio de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil comenzó formalmente su periodo de pretemporada rumbo a su segunda campaña en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y el técnico Francisco Farfán confirmó que ya está observando a las jugadoras que participaron durante los procesos de visorías.

“Vamos iniciando con el periodo de pretemporada, estamos incorporando a las chicas nuevas, que están viniendo a prueba, más la base que ya teníamos. De las visorías estamos citando a las que les vimos mayores condiciones, que yo creo que sí van a tener oportunidad de quedarse, vamos a armar un muy buen plantel”.

Farfán Reyes manifestó que comenzarán las pruebas físicas y evaluaciones para conocer el estado en el que llegan las jugadoras, aunque aseguró que mantenerse activas en competencias locales les ha ayudado a llegar en buena forma.

“Ahorita vamos a iniciar la fase con nuestro preparador físico, Jesús Tejeda, vamos a entrar en la etapa de evaluaciones, donde vamos a ver cómo vienen. Aunque no hemos parado, seguimos trabajando nosotros en las ligas locales, entonces eso nos permite seguir en ritmo”.

Por último, el estratega del representativo femenino de la Casa de Hidalgo confirmó que tendrán juegos de preparación para llegar a punto al inicio del certamen, que se estima sea a principios de septiembre. “Vamos a tener partidos amistosos, vamos a conseguir juegos que nos exijan. Aparte de las ligas locales, que es donde seguimos participando y donde actualmente estas muchachas son campeonas, nos permiten semana a semana estar activos”, comentó.