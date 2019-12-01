Atlético Morelia-UMSNH Femenil asegura su calificación a liguilla 

Fecha: 3 de Marzo de 2026
Morelia, Michoacán, a 03 de marzo de 2026.- En su primera temporada en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) Femenil, el Atlético Morelia-Universidad Michoacana sigue haciendo historia, luego de confirmar su calificación a la liguilla por el título. 

Tras el contundente triunfo de la última jornada, en el que vencieron 5-0 a Cajeteras de Celaya en calidad de visitantes, las nicolaitas llegaron a 33 puntos, con lo que se mantienen en el tercer lugar del Grupo 5 y eso les valió para asegurar su calificación a la ‘fiesta grande’, con lo que se cumplió una de las metas que se trazaron. 

“Estamos contentos por lograr este primer objetivo, desde el inicio del torneo nos planteamos la calificación a la fase de liguilla. Obviamente, no estamos conformes con eso, otro de los objetivos es lograr el campeonato, sabemos que no es nada fácil, hay equipos muy fuertes a nivel nacional”, comentó el estratega Francisco Farfán. 

Cabe mencionar que, al representativo de la Casa de Hidalgo le restan cinco partidos de la fase regular, en los que recibirá a Santa Ana del Conde, La Piedad Querétaro y San Juan del Río, y visitará a Querétaro 3D, además del partido pendiente en cancha de Lobos ULMX en los que buscarán terminar en lo más alto del sector. 

“Ahorita lo importante es no relajarnos, lo hemos platicado con las muchachas, tenemos que ir en busca de ese primer lugar de grupo, que también nos puede acercar al primer lugar general, que actualmente lo tiene Zamora. Seguiremos trabajando, nos quedan cinco partidos que van a estar bastante complicados”, agregó Farfán Reyes. 
 
Los otros equipos que ya aseguraron su lugar en la liguilla son: Atlético Cuernavaca, Aragón FC, Bombarderos Tecamac, Sport Street Soccer, Cilesi FC, Grupo Sherwood, Tigres de Alica, Alfareros de Tonalá, Deportivo Zamora, Halcones de Uruapan y Magos Unión Deportiva.

