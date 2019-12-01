Atlético Morelia-UMSNH es semillero de promesas en el fútbol

Atlético Morelia-UMSNH es semillero de promesas en el fútbol
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 12:05:27
Morelia, Michoacán, a 05 de enero de 2025.- La alianza entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Club Atlético Morelia ha sido semillero de promesas del fútbol, tal es el caso del nicolaita Mauro Nambo que se convirtió en el primer jugador en pasar de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) a la Liga de Expansión. 

La rectora Yarabí Ávila González resaltó el empeño, la disciplina y el talento que ha demostrado Nambo Hernández, así como la unidad, el entusiasmo y la identidad nicolaita que ha generado el Atlético Morelia-UMSNH. De igual forma, destacó que el trabajo conjunto entre la casa de estudios y el Club deportivo abre puertas a concretar sueños a las y los jóvenes. 

A principios del 2025 y luego de su destacada actuación con los Zorros en la Liga TDP, Mauro Nambo comenzó a ser convocado con los Canarios y fue el 8 de marzo cuando debutó en la Liga de Expansión al entrar de cambio en un duelo en Celaya. 

A partir de ahí, el joven de 21 años y estudiante de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la UMSNH, continuó con los llamados al Atlético Morelia, a donde fue integrado de manera definitiva con un contrato firmado. 

"Estoy muy feliz por haber podido debutar como futbolista profesional, es un sueño que he tenido desde chiquito, es el resultado del trabajo, la constancia y la disciplina. Estoy muy agradecido con la Universidad Michoacana, con el Atlético Morelia-Universidad Michoacana, con el entrenador Gustavo Farías", comentó Mauro Nambo.

Cabe mencionar que actualmente, varios jugadores del Atlético Morelia-UMSNH han hecho pretemporada con el Club Atlético Morelia, por lo que ya están en el radar del técnico rojiamarillo, Mario Ortiz, y en algún momento podrían debutar también en la Liga de Expansión.

