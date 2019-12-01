Atlético Morelia-UMSNH derrotó al Atlético Valladolid en emocionante partido

Morelia, Michoacán, a 28 de febrero de 2026.- En un partido lleno de emociones, el Atlético Morelia-Universidad Michoacana impuso sus condiciones y venció 4-3 al Atlético Valladolid en actividad de la Jornada 16 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

La visita se puso en ventaja con un gol de vestidor que fue obra de Jonathan Álvarez tras el cobro de un tiro libre al minuto 3 y al 26' Diego Bedolla puso el 0-2 con un disparo desde las afueras del área.

Pero se vino la reacción nicolaita, luego de que al 35' llegó el cobro de un tiro de esquina que pegó en un defensor rival y acabó en el fondo y apenas tres minutos más tarde Francisco Vivas igualó la pizarra con un golazo al ángulo, por lo que se fueron al descanso con el 2-2.

Desde que se escuchó el silbatazo del complemento los Zorros se lanzaron al ataque en busca de la remontada y los esfuerzos rindieron frutos cuando Juan Pablo Lara se encontró un rebote dentro del área y 'picó' el balón, que pegó en el travesaño y se metió al arco.

Al 73' Jonathan Álvarez puso el 3-3, sin embargo, al 80' apareció Cristian Castro para devolverle la delantera en el marcador al representativo de la Casa de Hidalgo al rematar de cabeza un cobro de tiro libre.

Con este tanto, el 'Tigre' llegó a 23 anotaciones en la presente temporada, con lo que sigue como líder inamovible en la tabla de goleo del sector 11 y en el top 5 a nivel nacional, promediando goles con juegos jugados.

Con estos tres puntos, Atlético Morelia-UMSNH llegó a 37, se consolida en el liderato y en la fecha 17 visitará a Furia Azul, choque programado para el 6 de marzo a las 16:00 horas.