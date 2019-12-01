Atlético Morelia-UMSNH debuta en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 18:58:58
Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana está listo para debutar en la Temporada 2025-2026 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) cuando este sábado visite al Deportivo Zitácuaro, club que tiene como sede el puerto de Lázaro Cárdenas.

Para este partido, que se jugará a las 17:00 horas en la Unidad Deportiva “Lázaro Cárdenas”, los Zorros se han preparado intensamente, así lo compartió el técnico del equipo, Gustavo Farías.  

“El equipo está muy bien, hemos trabajado bastante, ya son más de tres meses de pretemporada, los partidos de la Copa Promesas nos han ayudado mucho a ir encontrando el ritmo de los jugadores. Va a ser un partido muy lindo, 5 de la tarde, con el clima de Lázaro Cárdenas, estamos preparados y buscaremos ser un equipo propositivo durante todo el partido”. 

El estratega nicolaita tiene claro que este inicio de campaña no será sencillo, sin embargo, destaca algunos aspectos que les ayudarán a ganar el partido.  

“Es un buen proyecto el de Deportivo Zitácuaro, tiene jugadores muy interesantes, su entrenador tiene un gran palmarés en Tercera y Segunda División, nos complicarán el partido y buscarán ganarnos, pero también nosotros hemos trabajado, será importante que mantengamos el orden defensivo, el hambre de ganar y el respeto al rival”.  

Cabe mencionar que esta será la segunda campaña del cuadro nicolaita en la Liga TDP y en la primera terminó como tercer lugar del Grupo 11, calificó a dieciseisavos de final, tuvo al campeón de goleo del sector en la figura de Cristian ‘Tigre’ Castro, quien marcó 25 tantos, y el equipo también ganó el concurso del jersey más bonito.

