Atlético Morelia-UMSNH cierra en León la primera fase de la Copa Promesas 2026

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil busca cerrar en el liderato la fase de grupos de la Copa Promesas 2026 y este martes visitará al equipo Sub 17 de León en el partido de la Jornada 6 del Grupo 9, que se llevará a cabo en la cancha sintética “La Esmeralda”de León, Guanajuato.

Los Zorros llegan a este partido con su boleto asegurado a la siguiente ronda al ser líderes del sector con 11 puntos, luego de tres triunfos, un empate y una derrota, además de ganar un punto extra en penales, 10 goles a favor y seis en contra.

Mientras que la filial de la Fiera ya está eliminada del certamen al estar en el fondo de la tabla con una sola unidad al registrar cuatro descalabros, un empate y no ha ganado, ha marcado solo dos tantos y ha recibido 12.

"Tenemos muchas ganas de jugar contra León, es una gran institución, va a ser enriquecedor. Lo vamos a enfrentar con seriedad, con ganas de poder calificarnos lo más arriba del grupo que se pueda, sin embargo, ya tenemos el lugar seguro para la siguiente ronda, ya solo hay que esperar quién será el que nos toque en la primera ronda de Liguilla de Copa Promesas", aseveró el técnico Gustavo Farías.

El estratega nicolaita destacó el buen nivel que tiene su equipo actualmente y afirmó que el gran inicio en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) se debe a los partidos que han enfrentado en el torneo copero.

"El hecho de llegar ya con siete juegos, contando Tercera División, sí tiene una ventaja y también nos han acompañado los resultados, eso genera que los jugadores tengan confianza y en ese sentido creo que nos ha sumado mucho, todavía es un camino largo, lo peligroso son las lesiones y hay que estarlos cuidando en ese sentido y buscar que sigan todos activos", comentó.

Cabe recordar que estas escuadras se vieron las caras en la fecha 3 de la competencia en la capital michoacana, donde los Zorros se impusieron con un contundente 4-1.