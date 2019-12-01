Atlético Morelia UMSNH Femenil debuta con histórica victoria 2-0 sobre Lobos ULMX en la TDP

Morelia, Michoacán, a 3 de octubre del 2025. - Con carácter, autoridad y buen futbol, el equipo femenil Atlético Morelia Universidad Michoacana firmó una victoria histórica en el Estadio Universitario al imponerse 2-0 al conjunto celayense de las LOBOS ULMX en el partido inaugural del Grupo 5 de la Tercera División Profesional (TDP). El triunfo lo firmó con goles de Adriana Ramírez (10') y de Evelin Calderón (84').

El de este viernes fue un partido en el que el conjunto universitario dominó claramente por largos lapsos y en el que destacó la jugadora Adriana Ramírez, misma que anotó el primer gol del Atlético Morelia UMSNH en su historia de la TDP y, además, fue un dolor de cabeza para la defensa rival, tanto así que estrelló tres disparos en los postes, uno de cabeza y dos derechazos.

PRIMER TIEMPO

Poco necesitó el Atlético Morelia UMSNH femenil para ponerse arriba en el marcador. Corría el minuto 10 cuando desde la media cancha Fernanda Castillo mandó pase filtrado a la espalda de la defensa de Lobos y hasta allí llegó Adriana Ramírez para controlar, avanzar de manera frontal, driblar a la guardameta visitante y tocar suavemente a la red para hacer el primer gol en la historia del conjunto de Las Zorros de Tercera División Profesional.

Las Lobos no fueron una perita en dulce. Iniciaron el partido con mucha fuerza, verticalmente y merodeando el área grande nicolaíta. Sin embargo, no pudieron llegar a la portería porque la zaga universitaria estaba atenta, concentrada y oportuna.

Fue hasta después de la anotación michoacana que el cuadro visitante tuvo una ocasión de gol, pero la atacante vació su disparo a un costado del poste izquierdo defendido por Atlético Morelia UMSNH.

Pasados los veinte minutos de juego, las dirigidas por Francisco Farfán se limpiaron de nervios y empezaron a imponerse en el ecuador de la cancha y poco después empezaron su concierto ofensivo.

Del minuto 30 en adelante solo hubo un equipo en la cancha. La Universidad Michoacana le apedreó la madriguera a las Lobos celayenses, lo que obligó a la guardameta visitante a realizar un paradón a tiro de Alexa Villalobos; luego llegó un disparo al poste y tiros desviados. El dominio nicolaíta se hizo total y, bueno, llegó el silvatazo para el descanso.

SEGUNDO TIEMPO

La parte complementaria resultó de trámite y, aunque Las LOBOS ULMX tuvieron tres o cuatro arribos a portería que exigieron dos buenas intervenciones de la guardameta nicolaíta y, habida cuenta de que hacia el final del encuentro presionaron con fuerza, no lograron ponerle número al marcador.

El gol de la puntilla llegó luego de un fuerte asedio nicolaíta y posterior a varias jugadas que se antojaban para más, pero la puntería no fue el mejor ingrediente de las universitarias, porque construyeron suficientes jugadas como para un marcador holgado.

Un centro por alto fue la llave que abrió el sendero para que Evelin Calderón entrara como tromba y prendiera de cabeza para vencer a la buena guardameta visitante, quien resultó ser la mejor jugadora de Las LOBOS ULMX, pero quien no pudo evitar el 2-0 lapidario.

Así, brillantemente, el conjunto femenil que representa a la Universidad Michoacana inició exitosamente su historia en la Tercera División Profesional y sumó sus 3 primeros puntos para colocarse en la cima del Grupo 5. Así sea.