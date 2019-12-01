Atlético Morelia saca ventaja sobre Cancún, pero Francisco Figueroa salió lesionado

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre del 2025.- En el marco de la ilógica del futbol, el Atlético Morelia, séptimo lugar de la Tabla General, le pegó 3-1 al Cancún, sublíder de la competencia. Ilógica, sí, porque en el papel el cuadro visitante lucía sumamente superior, pero en la realidad el conjunto michoacano tuvo los arrestos para sobreponerse a un gol tempranero en contra y para después de la media hora adueñarse del partido e iniciar una escalada para igualar, darle la vuelta al marcador y lograr una ventaja de 2 goles en el que fue el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Expansión.

Negros nubarrones se cernían sobre el conjunto canario cuando al minuto 13 el senegalés Jean Unjanque le puso número a la casa, empujó el 0-1 luego de una mala salida del cuadro moreliano. Corrían los minutos y Las Iguanas eran mejores que los Canarios, pero después de la media hora amainó el temporal para los de casa y al 45’ de tiempo corrido Arturo Palma metió centro a la espalda de los zagueros y Rubén del Campo llegó puntual a la cita para empujar el de la igualada.

VOLTERETA Y LESIÓN

De regreso de los vestidores, el cuadro dirigido por Mario Ortiz salió motivado, se lanzó al ataque y al 50´ Brian Figueroa cobró tiro de castigo desde fuera del área, mandó derechazo sobre la barrera e incrustó el esférico en el ángulo superior derecho de la portería defendida por Christopher Andrade. Golazo que hizo vibrar de emoción a los más de 4 mil espectadores que se retrataron en las tribunas del Monumental Estadio Morelos.

La intensidad del partido creció, los equipos buscaban la pelota con pasión ninguno de los dos daba nada por perdido. El juego ríspido empezó a aparecer, desafortunadamente en jugada accidental, el recién ingresado Francisco Figueroa cayó por fuerte golpe en la cabeza al minuto 90’, cuando apenas llevaba 20 minutos en la cancha, fue inmovilizado, se le colocó collarín y se le aplicó oxígeno; de la cancha fue trasladado a un hospital para valoración médica.

Atlético Morelia siguió siendo mejor y aunque el sublíder de la clasificación tuvo tres oportunidades de anotación, no pudo concretar ninguna. Y ya en las postrimerías del encuentro, al 90+15’, el suizo y mexicano Rubén del Campo le puso la cereza al pastel desde los once pasos, cobró fuerte, raso y colocado un tiro penal y coronó el buen partido de su equipo con el 3-1 que le da cómoda ventaja al conjunto michoacano de cara al partido de vuelta que se jugará el próximo domingo en el Andrés Quintana Roo de Cancún. Así sea.

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Uziel García, Diego Esqueda, Brayton Vázquez, Édgar Martínez, Brian Figueroa (Luis Sandoval, 75’), Josué Domínguez (Francisco Figueroa, 70’- Francisco Vivas, 90’), Arturo Palma (Mauro Nambo, 83’), Jaziel Martínez (Brandon Ochoa, 83’), Gael Moreno (Diego Gallegos, 83’)y Rubén del Campo. DT: Mario Ortiz.

CANCÚN: Christopher Andrade, Rodrigo Reyes, Santiago Montiel, Emiliano Soria (Jonathan Hernández, 62’), Benjamín Galindo, Armando Chávez, Johan Alonzo (José Rodríguez, 78’), Jorge Díaz, Francisco Uscanga (Iván Ochoa, 62’), Jean Unjanque y Christopher Trejo (Karel Campos, 89’). DT: Miguel Bravo.