Atlético Morelia informa lesión de Brayton Vázquez; estará fuera entre 4 y 6 semanas

Atlético Morelia informa lesión de Brayton Vázquez; estará fuera entre 4 y 6 semanas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 19:10:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 14 de marzo de 2026.- El club Atlético Morelia informó que su jugador Brayton Vázquez sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral, parte del grupo de los isquiotibiales.

A través de un comunicado dirigido a la afición y a los medios de comunicación, la institución señaló que el futbolista ya se encuentra bajo seguimiento médico y que su proceso de recuperación dependerá de su evolución.

De acuerdo con el reporte del club, el tiempo estimado de rehabilitación para el jugador será de entre cuatro y seis semanas.

El equipo rojiamarillo no precisó en qué encuentro o entrenamiento ocurrió la lesión, pero reiteró que el cuerpo médico del club evaluará continuamente la evolución del futbolista durante su proceso de recuperación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado en Jerécuaro deja dos personas sin vida; uno era esposo de la alcaldesa Isabel Acevedo
Pierde la vida motociclista tras ser atropellado en Zitácuaro, Michoacán
Policía de Villa Madero recupera tractocamión robado durante operativo de vigilancia
Fallece hijo del Vicepresidente de BBVA México en accidente automovilístico en Valle de Bravo
Más información de la categoria
Comunidades originarias de Michoacán acusan a Vasco de Quiroga de esclavista: exigen cancelar su beatificación y ruta turística
Cateo destapa taller de camiones “monstruo” en Azcapotzalco; CDMX, punto clave en el suministro de blindados al crimen nacional 
Trump asegura que Sheinbaum no debió "haber rechazado su ayuda"
Inaugura Bedolla 5.ª edición de la K’uínchekua, en honor a las fiestas patronales de Michoacán
Comentarios