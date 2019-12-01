Atlético Morelia informa lesión de Brayton Vázquez; estará fuera entre 4 y 6 semanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 19:10:04

Morelia, Michoacán, 14 de marzo de 2026.- El club Atlético Morelia informó que su jugador Brayton Vázquez sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral, parte del grupo de los isquiotibiales.

A través de un comunicado dirigido a la afición y a los medios de comunicación, la institución señaló que el futbolista ya se encuentra bajo seguimiento médico y que su proceso de recuperación dependerá de su evolución.

De acuerdo con el reporte del club, el tiempo estimado de rehabilitación para el jugador será de entre cuatro y seis semanas.

El equipo rojiamarillo no precisó en qué encuentro o entrenamiento ocurrió la lesión, pero reiteró que el cuerpo médico del club evaluará continuamente la evolución del futbolista durante su proceso de recuperación.