Atlético Morelia desaprovecha un penal y saca el empate ante Venados

Morelia, Michoacán, a 5 de septiembre de 2025.- Luego de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) diera a conocer su rechazo a la apelación presentada por el G6, el Atlético Morelia sumó su décimo tercer partido sin victoria en calidad de visitante dentro de la etapa regular de la Liga de Expansión, al empatar 2-2 con Venados de Yucatán. No, el conjunto que ahora dirige Gilberto Adame, simple y llanamente no puede saborear el triunfo en corral ajeno en etapa ordinaria desde la Jornada 10 del Apertura 2024.

En partido intenso, durante lapsos muy bien jugado, Venados y Canarios igualaron con anotaciones de Javier Casillas (11’) y Juan Calero (72’) para el cuadro local; y de José Flores (59’) y Francisco Figueroa (59’) para el conjunto visitante. Fue un juego de toma y daca, sin dar ni pedir cuartel, con opciones en una y otra portería, sin embargo, el conjunto moreliano tuvo para ganarlo con un penal en tiempo de reposición, pero el guardameta se lo atajó a Omar Islas.

El encuentro correspondió a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga que no es de ascenso, pero lo será a partir de la siguiente temporada. Pero Atlético Morelia solamente ha jugado 5 encuentros, porque descansó en la Fecha 3. Únicamente ha podido ganar como local, a saber: 3-1 a los Alebrijes de Oaxaca y, en la semana anterior, 3-0 a Mineros de Zacatecas. Sufrió un descalabro escandaloso de 5-0 en Cancún.

Con su empate ante Venados de Yucatán, el conjunto del señor José Luis Higuera llegó a 8 puntos de 15 posibles, con los que ocupa transitoriamente el séptimo lugar de la Clasificación General y tiene 0 en el golaveraje, ya que ha anotado 9 goles, mismo número que le han metido. Venados está peor, porque ha jugado en las 6 jornadas y tan solo suma 5 puntos, con los que ocupa la posición de subcolero general y un -5 en el goleo por sus 12 anotaciones en favor y 17 en contra.

En la siguiente jornada el Atlético Morelia recibirá a Dorados y Venados visitará al líder Cancún.

VENADOS: Arturo Delgado, Javier Casillas, Andrés Catalán, Mario Trejo, Néstor Vidrio, Alan López (Erick Espinoza, 59’), Adolfo Domínguez, William Guzmán (Carlos Acosta, 82’), Waldo Madrid (Dennys Navarrete, 59’), Juan Calero y César López (Khaled Amador, 46’).

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, José Galindo, Diego Gallegos (Uziel García, 46’), Daniel Parra, Diego Esqueda (Gael Moreno, 46’), Brayton Vázquez, Raúl Torres, Édgar Martínez (Brandon Ochoa, 82’), Brian Figueroa, Francisco Figueroa (Omar Islas, 82’), José Flores (Rubén Ocampo, 74’). DT: Gilberto Adame.