Atletas jalpenses logran tercer lugar nacional en el Campeonato Nacional de Larga Distancia de Canotaje 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 19:29:48

Jalpa de Serra, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- Atletas jalpenses lograron el tercer lugar nacional como equipo en el Campeonato Nacional de Larga Distancia 2026, celebrado en la Pista Olímpica "Virgilio Uribe”.

Durante la competencia, destacaron las y los competidores de Club Kayak Jaguares y Club Venados Jalpan, quienes sumaron un total de 13 medallas: cuatro oros, cuatro platas y cinco bronces.

Este resultado, que les posicionó en el podio nacional general, solo por detrás de los representativos de Jalisco y Nuevo León, buscará ser repetido por los atletas durante la Olimpiada Nacional 2026 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Misma que se celebrará entre los meses de abril y mayo; tomando en cuenta que el año pasado lograron el cuarto lugar como delegación estatal.