Atletas de artes marciales son medallistas en Juegos Nacionales Populares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 08:18:36

Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre del 2025.- Dulce Jennifer Rodríguez Olvera y April Jaslyn Martínez Cruz, atletas queretanas de artes marciales, ganaron medalla de oro y de bronce -en ese orden-, al participar en los Juegos Nacionales Populares organizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) celebrados en Oaxtepec, Morelos.

Ambas compitieron en la modalidad de combate. Dulce se enfrentó a sus similares con peso de 40-45 kg de nivel intermedio, mientras que April, contendió con compañeras de más de 45 kg en junior avanzado.

Las dos ya han competido en dicha justa, resultando también ser medallistas y reflejando su disciplina en su preparación dentro de la Escuela Cubana de Artes Marciales Mixtas en Querétaro.