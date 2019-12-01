Atlas presenta proyecto de su nuevo estadio; prevén inaugurarlo en 2030

Atlas presenta proyecto de su nuevo estadio; prevén inaugurarlo en 2030
Atlas presenta proyecto de su nuevo estadio; prevén inaugurarlo en 2030
Atlas presenta proyecto de su nuevo estadio; prevén inaugurarlo en 2030
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 22:56:03
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Guadalajara, Jalisco, 7 de octubre de 2026.- El Atlas presentó oficialmente el proyecto de su nuevo estadio, en el que su construcción se realizará en terrenos de la Universidad de Guadalajara y tendría como fecha estimada de inauguración mediados de 2030.

El nuevo inmueble será impulsado por José Miguel Bejos, propietario del club, y contará con una capacidad aproximada para 40 mil aficionados. Durante la presentación también se mostró el diseño del recinto, descrito como una propuesta de carácter moderno.

El cantante Peso Pluma, reconocido seguidor de los Zorros, participó en el anuncio al prestar su voz para el video con el que el equipo dio a conocer el proyecto.

Actualmente, el Atlas disputa sus partidos como local en el Estadio Jalisco, escenario inaugurado en 1960. Con la construcción de su nueva casa, el conjunto rojinegro contempla un cambio de sede después de más de seis décadas.

De acuerdo con reportes, la obra representaría una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos, equivalente a unos 275 millones de dólares.

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