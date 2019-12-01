Asesinan en Ecuador a Jonathan “Speedy” González, exfutbolista de Liga de Quito y el Club León

Ecuador, Quito, a 19 de septiembre de 2025.- El futbolista ecuatoriano Jonathan González Guerrero, conocido como “Speedy”, fue asesinado este viernes 19 de septiembre en la provincia de Esmeraldas, Ecuador. De acuerdo con el medio local Primicias, el jugador de 31 años de edad, murió tras un ataque armado y fue encontrado con heridas de bala. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

González, nacido el 18 de enero de 1994 en Quinindé, se destacó como mediocampista ofensivo, extremo o lateral. Se formó en Independiente del Valle, con el que debutó en 2013, y posteriormente jugó en diversos clubes ecuatorianos como Deportivo Cuenca, Mushuc Runa, liga de Quito, Delfín SC y Aucas. También tuvo experiencia internacional en México con Dorados de Sinaloa y Club León, así como en Paraguay con Olimpia. Su último equipo fue 22 de Julio F.C, de la serie B de Ecuador.

En México, militó en Club León entre 2015 y 2016, bajo la dirección de Juan Antonio Pizzi. Aunque generó altas expectativas por su velocidad, la lesiones (incluyendo una seria de rodila) limitaron su continuidad y solo pudo disputar 20 partidos oficiales, en los que anotó un gol y dio dos asistencias. Su paso dejó la sensación de una promesa que no pudo consolidarse plenamente.

La carreta de González también estuvo marcada por un episodio polémico en 2018, cuando fue sancionado por adulteración de documentos para modificar su edad, hecho por el cual pidió disculpas y cumplió con el proceso legal. Su trágica muerte se suma a los episodios de violencia que afectan al futbol ecuatoriano y ha generado conmoción en la comunidad deportiva.