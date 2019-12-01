Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 16:50:35

Londres, Inglaterra, 24 de noviembre de 2026.- El Arsenal y el Borussia Dortmund igualaron 1-1 en la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, en un encuentro disputado en el Emirates Stadium, donde ambos equipos repartieron puntos.

El conjunto inglés tomó la ventaja al minuto 10, cuando Viktor Gyökeres aprovechó una oportunidad frente al arco para adelantar a los locales con un potente disparo.

Sin embargo, el Borussia Dortmund reaccionó en la segunda mitad y consiguió el empate al minuto 55. Maximilian Beier recibió un pase de Joane Gadou y definió ante el guardameta Kepa Arrizabalaga para establecer el 1-1.

Durante los minutos restantes, ambos equipos buscaron el gol de la victoria. El Arsenal estuvo cerca de conseguirlo con un disparo de Declan Rice que se estrelló en el poste, mientras que el Dortmund también generó peligro en el área rival.

Con este resultado, los dos clubes sumaron un punto en la competencia europea, en un partido que mantuvo la intensidad hasta el cierre.