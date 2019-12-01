Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 19:13:52

Texas, Estados Unidos, a 22 de noviembre de 2026.- El futbolista mexicano Héctor Herrera enfrenta un nuevo problema fuera de las canchas, luego de ser detenido en Texas, Estados Unidos, por presuntamente manejar bajo los efectos del alcohol, situación que ocurre en vísperas de la participación de su equipo en la postemporada de la MLS.

El mediocampista del Houston Dynamo fue arrestado el sábado 21 de noviembre en el condado de Montgomery, según el registro de detenciones de la oficina del sheriff, donde aparece señalado por una infracción DWI, relacionada con conducir bajo intoxicación.

Tras su detención, el jugador de 36 años recuperó su libertad luego de pagar una fianza, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el monto ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

El Houston Dynamo confirmó que tiene conocimiento de lo sucedido y señaló que, junto con la Major League Soccer (MLS), se encuentra recabando información sobre el caso. El club indicó que evitará emitir más comentarios mientras no haya mayores elementos.

La situación del exseleccionado nacional genera incertidumbre sobre su participación en los próximos compromisos del conjunto texano, que tiene programado enfrentar a San Jose Earthquakes en la primera ronda de los playoffs.

Hasta ahora, no se ha anunciado alguna sanción deportiva contra Herrera ni se ha confirmado oficialmente si estará disponible para el encuentro, mientras su situación legal continúa pendiente de esclarecerse.