Arrancan los cuartos de final de la Liga MX; toca desvelarse si deseas ver todos los partidos
Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 08:08:17
Ciudad de México, 26 de noviembre del 2025.- Este miércoles da inicio oficialmente la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, con los partidos de ida de los Cuartos de Final.

Ocho equipos buscan la gloria dentro del futbol mexicano: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey, Chivas, Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez.

Este miércoles tendrán lugar los primeros tres duelos de los Cuartos de Final:

FC Juárez vs Toluca / 19:00 horas / Estadio Olímpico Benito Juárez

Rayados de Monterrey vs Águilas del América / 21:10 horas / Estadio BBVA

Xolos de Tijuana vs Tigres UANL / 23:00 horas tiempo del centro de México / Estadio Caliente

Por su parte, el día jueves Chivas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Akron en punto de las 20:07 horas, para cerrar con los duelos de ida en el inicio de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

