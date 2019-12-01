Durango: investigan a mujer por presuntamente matar a golpes a su madre de 83 años

Durango: investigan a mujer por presuntamente matar a golpes a su madre de 83 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 08:42:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Gómez Palacio, Durango, 26 de noviembre del 2025.- Antonia Venegas Mancinas, de 83 años, falleció el pasado 2 de noviembre en la clínica 51 del IMSS en Gómez Palacio, Durango, a causa de los golpes que presuntamente le habría propiciado su propia hija durante una discusión familiar.

La mujer, originaria del ejido El 7, presentaba múltiples contusiones en el cuerpo y el rostro, según confirmaron médicos al momento de su ingreso a una clínica.

De acuerdo con la información recabada, días antes Antonia estaba en su domicilio junto a su hija Rocío, de 50 años, cuando una disputa por problemas familiares escaló hasta la agresión física.

Versiones consultadas señalan que Rocío golpeó a su madre con tal fuerza que la dejó tirada en el piso antes de huir. Fue Narciso, otro de los hijos de la víctima, quien la trasladó al IMSS, donde recibió atención y fue dada de alta el 31 de octubre.

Al regresar a su vivienda, su estado de salud empeoró rápidamente. El 2 de noviembre fue ingresada de nuevo a la clínica, pero murió pocos minutos después pese a los esfuerzos del personal médico.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso e inició una investigación por los delitos de lesiones y violencia familiar.

Las autoridades continúan con la búsqueda de la presunta agresora, mientras demás familiares de la víctima piden justicia por el violento hecho que terminó con la vida de Antonia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Llama Torres Piña al cuidado de redes sociales en adolescentes ante delitos cibernéticos
Durango: investigan a mujer por presuntamente matar a golpes a su madre de 83 años
Balean casa en Zamora, Michoacán
Ultiman a tiros a una joven mujer en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Más información de la categoria
Durango: investigan a mujer por presuntamente matar a golpes a su madre de 83 años
Ultiman a tiros a una joven mujer en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Seguirán bloqueos carreteros tras no llegar a ningún acuerdo durante mesa de trabajo entre ANTAC, FNRCM y autoridades federales
Hipocresía en el Congreso del Estado de Michoacán al celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras hay agresiones internas: Itzé Camacho
Comentarios