Durango: investigan a mujer por presuntamente matar a golpes a su madre de 83 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 08:42:46

Gómez Palacio, Durango, 26 de noviembre del 2025.- Antonia Venegas Mancinas, de 83 años, falleció el pasado 2 de noviembre en la clínica 51 del IMSS en Gómez Palacio, Durango, a causa de los golpes que presuntamente le habría propiciado su propia hija durante una discusión familiar.

La mujer, originaria del ejido El 7, presentaba múltiples contusiones en el cuerpo y el rostro, según confirmaron médicos al momento de su ingreso a una clínica.

De acuerdo con la información recabada, días antes Antonia estaba en su domicilio junto a su hija Rocío, de 50 años, cuando una disputa por problemas familiares escaló hasta la agresión física.

Versiones consultadas señalan que Rocío golpeó a su madre con tal fuerza que la dejó tirada en el piso antes de huir. Fue Narciso, otro de los hijos de la víctima, quien la trasladó al IMSS, donde recibió atención y fue dada de alta el 31 de octubre.

Al regresar a su vivienda, su estado de salud empeoró rápidamente. El 2 de noviembre fue ingresada de nuevo a la clínica, pero murió pocos minutos después pese a los esfuerzos del personal médico.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso e inició una investigación por los delitos de lesiones y violencia familiar.

Las autoridades continúan con la búsqueda de la presunta agresora, mientras demás familiares de la víctima piden justicia por el violento hecho que terminó con la vida de Antonia.