Llama Torres Piña al cuidado de redes sociales en adolescentes ante delitos cibernéticos

Llama Torres Piña al cuidado de redes sociales en adolescentes ante delitos cibernéticos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 08:48:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) hizo un llamado a fortalecer la vigilancia y el acompañamiento familiar en el uso de redes sociales por parte de adolescentes, a fin de prevenir delitos cibernéticos y conductas que ponen en riesgo su integridad.

Lo anterior, en el marco del foro preventivo “DESKONEC-TATE y REKONEC-TATE”, realizado en Morelia y dirigido a más de 4 mil estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), así como a madres y padres de familia, quienes participaron activamente en esta jornada de orientación y sensibilización.

Durante el encuentro, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, advirtió que la exposición cotidiana de las y los jóvenes en plataformas digitales los vuelve más susceptibles a riesgos como robo de identidad, hackeo de cuentas, difusión indebida de imágenes, acoso en línea o la circulación de contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial, delitos que suelen aprovechar la falta de supervisión y comunicación en casa.

“En la adolescencia se buscan identidad y pertenencia; es ahí donde las redes sociales pueden convertirse en una ventana de riesgo si no existe vigilancia y diálogo familiar. Prevenir comienza con informarnos y acompañar a nuestras hijas e hijos”, señaló.

Esta actividad forma parte de una gira estatal que la FGE desarrolla en planteles del COBAEM ubicados en Morelia, Quiroga, Yurécuaro, Zitácuaro, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y otras regiones, con el propósito de generar entornos educativos más seguros.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Llama Torres Piña al cuidado de redes sociales en adolescentes ante delitos cibernéticos
Durango: investigan a mujer por presuntamente matar a golpes a su madre de 83 años
Balean casa en Zamora, Michoacán
Ultiman a tiros a una joven mujer en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Más información de la categoria
Durango: investigan a mujer por presuntamente matar a golpes a su madre de 83 años
Ultiman a tiros a una joven mujer en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Seguirán bloqueos carreteros tras no llegar a ningún acuerdo durante mesa de trabajo entre ANTAC, FNRCM y autoridades federales
Hipocresía en el Congreso del Estado de Michoacán al celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras hay agresiones internas: Itzé Camacho
Comentarios