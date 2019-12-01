Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 17:13:07

Ciudad de México, México, 25 de noviembre de 2026.- La espera terminó para los aficionados del fútbol mexicano, pues este miércoles comienzan los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, con dos encuentros que será el inicio de la lucha por un lugar en las semifinales.

El primer partido será entre Toluca y Atlas, que se enfrentarán a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Díez. Los Diablos Rojos buscarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja, mientras que los rojinegros intentarán conseguir un buen resultado antes de cerrar la serie frente a su afición.

Más tarde, a las 21:10 horas, Monterrey recibirá al América en el Estadio BBVA. Ambos equipos llegan con la intención de avanzar a la siguiente ronda, por lo que buscarán sacar ventaja en este primer encuentro.

Los partidos de vuelta de estas dos eliminatorias se disputarán el sábado 28 de noviembre. Atlas recibirá a Toluca a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco, mientras que América enfrentará a Monterrey a las 21:10 horas en el Estadio Banorte.

La actividad de los cuartos de final continuará este jueves 26 de noviembre con los encuentros entre Pachuca y Chivas, así como León y Cruz Azul, para completar los primeros partidos de la Liguilla.