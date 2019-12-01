Arranca el Clausura 2026 de la Liga MX; Toluca va por el tricampeonato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 08:26:08

Ciudad de México, 9 de enero del 2026.- Este viernes comienza el Clausura 2026 de la Liga MX, un nuevo torneo de la Primera División de fútbol en México, que marcará el campeonato de antesala a la Copa del Mundo 2026, mismo que será atípico por algunas cuestiones.

En la fase final los equipos no podrán contar con los futbolistas que sean incluidos en la lista final de Javier “Vasco” Aguirre para la Selección Mexicana en el Mundial 2026, que el país compartirá con Estados Unidos y Canadá; así mismo, habrá varias jornadas dobles para acelerar su finalización.

El primer duelo del calendario será Mazatlán vs Juárez, en lo que será la gira de despedida de ‘Los Cañoneros’, una vez que se cerró su venta al Atlante de cara al Apertura 2026.

Los otros duelos de este viernes son Atlas vs Puebla y los Xolos de Tijuana en contra de las Águilas del América.

Ya en la cartelera sabatina, las Chivas harán su presentación en casa frente al Pachuca, León recibirá a Cruz Azul, Santos hará lo propio con Necaxa y los Rayados de Monterrey serán anfitriones del bicampeón Toluca.

Por último, el día domingo, Pumas recibirá a Querétaro y Atlético de San Luis le hará los honores a los Tigres, para cerrar con la jornada 1 del Clausura 2026.

Los favoritos del torneo son los mismo cinco planteles que invierten una millonada en la búsqueda de títulos: Toluca, que va por el tricampeonato, Cruz Azul, que sigue gastando presupuesto, América que no se puede descartar y los regios, que tienen planteles poderosos (Tigres y Monterrey).